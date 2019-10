Des incendies "d'une intensité jamais vue" au Brésil

Des incendies "d'une intensité jamais vue" font rage au Pantanal, plus grande zone humide de la planète et réservoir exceptionnel de biodiversité, a annoncé jeudi le gouvernorat de l'Etat du Mato Grosso do Sul, jugeant la situation "critique".

