Les concentrations d'antibiotiques relevées dans certaines rivières dépassent largement les niveaux acceptables, avec des conséquences néfastes sur la résistance des bactéries face à ces médicaments.

Des centaines de sites situés dans les rivières du monde présentent des niveaux dangereusement élevés d'antibiotiques, selon la plus grande étude mondiale sur le sujet. Des chercheurs de l'université d'York ont testé 711 sites dans 72 pays et ont trouvé des antibiotiques dans 65% d'entre eux. Dans 111 d'entre eux, les concentrations d'antibiotiques ont dépassé les seuils de sécurité, le pire cas - au Bangladesh - dépassant plus de 300 fois la limite de sécurité. Or, même les rivières contaminées par de faibles niveaux d'antibiotiques constituent une menace.

