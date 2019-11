La pollution lumineuse est une cause importante, bien que souvent négligée, du déclin rapide des populations d'insectes.

On le sait : la pollution lumineuse, qui augmente d'environ 6% par an dans le monde, perturbe le bon fonctionnement des écosystèmes nocturnes. Outre les rongeurs et les volatiles, une classe d'animaux invertébrés est particulièrement affectée par la lumière artificielle : les insectes.

