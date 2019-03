Comment Disney s'est construit une image d'ami de la nature

Jusqu'au 1er septembre prochain, le Muséum des sciences naturelles bruxellois accueille entre ses murs l'exposition Ours et Nounours, qui entend explorer les deux facettes radicalement contrastées du même animal. L'histoire est connue: au tout début du XXe siècle, Theodore Roosevelt, président à la conscience écologiste tout à fait inédite dans l'Histoire américaine, rentre complètement bredouille d'une chasse à l'ours, cette bête féroce inspirant la terreur dans l'imaginaire populaire. On lui présente alors un ourson blessé à abattre afin de sauver la face. Outré, Roosevelt refuse et ordonne la libération du petit mammifère. La presse s'empare de l'affaire et attendrit l'opinion publique: le Teddy's bear (littéralement "l'ours de Theodore") est né, et rapidement récupéré par les commerçants new-yorkais qui écoulent de mignons petits ours en peluche ("teddy bears") sur le marché.

