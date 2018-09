Comme à Tirlemont, que faire en cas de pollution olfactive ?

Une odeur. Voilà quelque chose de subjectif. Car sa puissance de nuisance peut varier pour chacun. Il suffit pour s'en convaincre de renifler son entourage. Certains apprécieront un parfum vanillé, alors que d'autres crieront à la cocotterie. Ce ne sont là que de légers désagréments. Dans certains cas, c'est beaucoup plus grave. Par exemple à Tirlemont, où c'est toute la ville qui empeste. Certains jours, toute la bourgade est embaumée d'une odeur qui serait un savant mélange "entre l'oeuf pourri, l'égout, le rat crevé et l'étron", est-il précisé sur la page Facebook "Tienen stinkt" (Tirlemont pue), qui est dédié au phénomène. Ils sont nombreux à se plaindre d'une odeur à ce point nauséabonde qu'elle donne envie de vomir et mal de tête.

