Une conférence de presse de 24 heures, sur les 24 fuseaux horaires, consacrée à l'urgence climatique.

C'est l'initiative inédite lancée par le Press Club de Bruxelles à l'occasion de sa présidence mondiale des Press Clubs, et programmée le 5 juin 2020, Journée mondiale de l'environnement.

C'est l'initiative inédite lancée par le Press Club de Bruxelles à l'occasion de sa présidence mondiale des Press Clubs, et programmée le 5 juin 2020, Journée mondiale de l'environnement. Elle débutera la veille à 23 heures à Bruxelles par les interventions de leaders belges et européens qui céderont ensuite la parole à la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern pour le départ de la première conférence de presse à 11 heures à Wellington. Diffusées en streaming, les 24 conférences de presse se suivront d'heure en heure en passant par Canberra, Tokyo, Jérusalem, Kigali, Tanger, Dakar, Bogota, Los Angeles... pour se terminer dans l'archipel polynésien des Tuvalu un jour plus tard, " car le changement climatique nous concerne tous, où qu'on vive, et afin de mettre en évidence des solutions qui ont déjà prouvé leur efficacité ". Journalistes, experts, décideurs, membres d'ONG seront conviés à assister à ce qui devrait être inscrit comme la plus longue conférence de presse du monde... et sans déplacements en avion. F.J.O.