Climat: un lien entre sècheresse au sud et chaleur en Europe

Des chercheurs de l'université de Gand et de l'université néerlandaise de Wageningue ont démontré le rôle que jouent les périodes de sécheresse dans les pays du sud dans les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses en Europe, communique l'UGent mardi.