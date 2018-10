"Chacun a la possibilité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre"

D'après le rapport spécial du Giec publié lundi, le monde devra engager des transformations "rapides" et "sans précédent", s'il veut limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, seuil au-delà duquel les risques de phénomènes climatiques extrêmes sont significativement plus élevés. Si les objectifs de réduction des effets de serre doivent être revus à la hausse dans tous les secteurs, les citoyens disposent, eux aussi, de leviers d'action. "Nous devons arrêter de considérer l'atmosphère comme une poubelle", estime Jean-Pascal Van Ypersele.

Logement et transports

En Belgique, chaque habitant émet 10 tonnes de CO2 par an. "Les logements représentent une source d'émissions importante en raison du chauffage. Il est possible de les réduire, surtout lorsque l'on est propriétaire, grâce à l'isolation, une meilleure ventilation ou une orientation optimale", commente-t-il.

Pour diminuer son empreinte carbone, "il faut également privilégier les transports publics, la marche ou la mobilité douce", ajoute l'ancien vice-président du Giec. "Et si on a vraiment besoin d'une voiture, opter pour un petit véhicule et l'utiliser le moins souvent possible, à défaut d'une voiture électrique". Il est aussi possible d'opter pour l'auto-partage.

Alimentation et fonds d'investissements

La viande rouge coûte cher à la planète. "En manger moins permet également de diminuer ses émissions", selon M. Van Ypersele.

L'épargne constitue un autre moyen d'action. "En Belgique des milliards d'euros dorment sur les comptes. Pour ceux qui en ont les moyens, il est possible de réorienter cet argent vers des fonds d'investissements durables, dont le rendement est parfois meilleur".

Engagement politique

Le climatologue appelle par ailleurs les citoyens à "réfléchir" en cette année électorale et "voter pour des personnes prêtes à engager les transformations nécessaires". "Il est possible de préserver le climat pour les générations actuelles et futures", poursuit-il. "Cela demande des lois, des normes et un changement de paradigme".

Parmi les priorités, M. Van Ypersele préconise la mise en place d'une tarification du carbone, tel que cela se fait en France ou en Suède. Les revenus de cette taxe pourraient servir à "contrebalancer les effets sociaux, de sorte que les populations les moins fortunées n'en subissent pas les impacts, et à investir dans des infrastructures comme les transports publics, etc.". Cette piste a fait l'objet d'un large débat en Belgique, clôturé fin juin. La balle est désormais dans le camp des politiques.