"Bel Air", l'application de mesure de la qualité de l'air qui trompe les utilisateurs

"BelAir", une application compatible avec les smartphones Android et IOS, vise à mesurer la qualité de l'air en temps réel sur tout le territoire belge. Elle a été lancée à la mi-janvier par l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat et le ministre wallon de l'Environnement Di Antonio. Elle est le fruit d'une collaboration entre la Flandre et la Wallonie, Bruxelles ayant déjà développé sa propre application ("Brussels Air"). L'intérêt de la population pour un tel outil de mesure est au rendez-vous : "Bel Air" a été téléchargée plus de 60.000 fois depuis son lancement.

