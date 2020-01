Un incendie géant australien qui brûlait depuis plus de 10 semaines a été maîtrisé, indiquent dimanche les pompiers de l'état de Nouvelle-Galles du Sud.

L'incendie de Gospers Mountain avait pris le 26 octobre et a depuis brûlé plus d'un demi million d'hectares au nord-ouest de Sydney. Le feu a ravagé différentes régions, dont une partie des Blue Mountains, un parc national à l'ouest de la ville côtière.

Sa maîtrise a été rendu difficile en raisons de conditions climatiques défavorables, a écrit sur Facebook le service d'incendie local de Hawkesbury. Il a également émis un avertissement, précisant que la saison des feux de brousse était loin d'être finie et que des feux pouvaient reprendre.

