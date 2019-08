Au-delà des incendies, les multiples périls qui menacent l'Amazonie

Les feux de forêts ont attiré l'attention internationale sur la vulnérabilité de l'Amazonie, mais la plus grande forêt tropicale du monde fait face à d'autres périls : agriculture et élevage intensifs, extraction minière et pétrolière, occupation illégale...

