Anuna De Wever et Adélaïde Charlier rateront "très probablement" la COP25 à Madrid

Alors que la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a quitté mercredi les Etats-Unis à bord d'un catamaran après plus de deux mois en Amérique du Nord, avec comme objectif l'Europe et la réunion climat de l'Onu COP 25 à Madrid début décembre, cela ne semble pas très bien embarqué pour les Belges Anuna De Wever et Adélaïde Charlier de Youth for Climate. Aucune solution n'a encore été trouvée pour elles. Il est donc fort probable qu'elles manqueront l'évènement.