Ces sept dernières années (2015 - 2021) ont été les plus chaudes jamais enregistrées, confirme mercredi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), même si le phénomène météorologique de la Nina a temporairement fait baisser les températures l'année dernière.

"Les sept années les plus chaudes ont toutes été enregistrées depuis 2015, les années 2016, 2019 et 2020 arrivant en tête du classement", souligne l'institution onusienne dans un communiqué, ajoutant que "pour la septième année consécutive, la température mondiale a dépassé de plus de 1° C les niveaux préindustriels".

