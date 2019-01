100 % zéro déchet

La faute à trois secteurs : la construction, les services et l'industrie. Alors que l'agriculture et les ménages, eux, ont diminué leur quantité de déchets. Il y a trois ans, les habitants en ont produit 5 millions de tonnes, soit 400 000 de moins qu'en 2014. Eurostat, l'organisme européen de la statistique, confirme : en 2016, le Belge a produit 418 kilos de déchets. La plus faible quantité depuis 2007 (493 kilos par personne) et sous la moyenne européenne (480 kilos). Début décembre dernier, l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) estimait pour sa part que 522 kilos...