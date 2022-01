En 2021, les utilisateurs belges de Google se sont intéressés à la cavale de Jürgen Conings, à l'assassinat de Peter R. de Vries et au pass sanitaire. Au niveau international, l'investiture de Joe Biden a été plébiscitée sur Twitter. Cristiano Ronaldo reste la personnalité la plus suivie sur Instagram.

S'il est encore difficile de savoir quels sujets feront la Une de l'actualité en 2022, il est possible d'établir un bilan de ce qui a le plus attisé la curiosité des inernaues belges en 2021. Grâce à des bilans de recherches et de top tweets établis par les géants du web, nous avons listé les informations les plus recherchées et les comptes les plus suivis en 2021.

Sur Google : la cavale de Jürgen Conings, l'assassinat de Peter R. de Vries et le pass sanitaire

Au niveau international, c'est le sport qui domine les recherches sur la plateforme. En effet, les trois phrases les plus recherchées concernent des tournois de cricket. Un sport extrêmement populaire en Inde, un pays qui compte près de 1,40 milliards d'habitants. Vient ensuite la NBA, le championnat de basket américain, et l'Euro 2021, le tournoi de football européen.

Concernant la Belgique, Google a classé les recherches en plusieurs catégories. La première représente les personnalités belges les plus recherchées. A la tête de ce classement se trouve Jürgen Conings, militaire radicalisé qui avait menaçé de s'en prendre au gouvernement et à des virologues, et dont la cavale avait secoué la Belgique. Son corps avait été finalement retrouvé fin juin par des cyclistes dans le Parc National de Haute Campine, dans la commune de Dilsen-Stokkem.

A l'échelle internationale, Peter R. de Vries, chroniqueur judiciaire néerlandais assassiné le 6 juillet dernier, est la personnalité la plus recherchée, suivi de l'humoriste Ary Abittan, récemment mis en examen pour viol, et d'Alec Baldwin, qui avait accidentellement tué une photographe sur son dernier tournage. Jean-Paul Belmondo et Jean-Pierre Bacri, qui nous ont tous deux quittés l'an dernier, occupent les quatrième et cinquième places.

Enfin, concernant les recherches 'Comment...?', nous retrouvons logiquement la phrase "Comment...obtenir son pass sanitaire", suivi de "Comment...supprimer un compte Instagram", et "Comment...calculer son IMC".

Sur Twitter : l'investiture de Joe Biden et la folie BTS

La plateforme au petit oiseau bleu nous propose un bilan des tweets les plus 'likés' et 'retweetés'. Ainsi, le tweet le plus 'liké' au monde en 2021 est celui de Joe Biden lors de son investiture en janvier dernier. Les tweets de Barack Obama et Kamala Harris à ce sujet occupent d'ailleurs les quatrième et cinquième places dans ce classement.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Le deuxième tweet le plus 'liké' est un selfie du chanteur sud-coréen JungKook, publié sur le compte de son groupe de K-Pop ultra populaire BTS. Un tweet du groupe dénonçant la violence anti-asiatique est également le post le plus retweeté.

Sur Instagram : football et télé-réalité

Concernant les comptes les plus suivis sur la plateforme Instagram, on retrouve un classement dominé par les professionnels du ballon rond et de l'entertainment. Ainsi, le compte le plus suivi sur Instagram reste celui de la star portugaise Cristiano Ronaldo avec 385 millions de followers. Suivi de son rival Leo Messi et de la star de la télé-réalité Kylie Jenner, qui comptent le même nombre d'abonnés, soit 296 millions.

Aurore Dessaigne

S'il est encore difficile de savoir quels sujets feront la Une de l'actualité en 2022, il est possible d'établir un bilan de ce qui a le plus attisé la curiosité des inernaues belges en 2021. Grâce à des bilans de recherches et de top tweets établis par les géants du web, nous avons listé les informations les plus recherchées et les comptes les plus suivis en 2021.Au niveau international, c'est le sport qui domine les recherches sur la plateforme. En effet, les trois phrases les plus recherchées concernent des tournois de cricket. Un sport extrêmement populaire en Inde, un pays qui compte près de 1,40 milliards d'habitants. Vient ensuite la NBA, le championnat de basket américain, et l'Euro 2021, le tournoi de football européen.Concernant la Belgique, Google a classé les recherches en plusieurs catégories. La première représente les personnalités belges les plus recherchées. A la tête de ce classement se trouve Jürgen Conings, militaire radicalisé qui avait menaçé de s'en prendre au gouvernement et à des virologues, et dont la cavale avait secoué la Belgique. Son corps avait été finalement retrouvé fin juin par des cyclistes dans le Parc National de Haute Campine, dans la commune de Dilsen-Stokkem.A l'échelle internationale, Peter R. de Vries, chroniqueur judiciaire néerlandais assassiné le 6 juillet dernier, est la personnalité la plus recherchée, suivi de l'humoriste Ary Abittan, récemment mis en examen pour viol, et d'Alec Baldwin, qui avait accidentellement tué une photographe sur son dernier tournage. Jean-Paul Belmondo et Jean-Pierre Bacri, qui nous ont tous deux quittés l'an dernier, occupent les quatrième et cinquième places.Enfin, concernant les recherches 'Comment...?', nous retrouvons logiquement la phrase "Comment...obtenir son pass sanitaire", suivi de "Comment...supprimer un compte Instagram", et "Comment...calculer son IMC".La plateforme au petit oiseau bleu nous propose un bilan des tweets les plus 'likés' et 'retweetés'. Ainsi, le tweet le plus 'liké' au monde en 2021 est celui de Joe Biden lors de son investiture en janvier dernier. Les tweets de Barack Obama et Kamala Harris à ce sujet occupent d'ailleurs les quatrième et cinquième places dans ce classement. Le deuxième tweet le plus 'liké' est un selfie du chanteur sud-coréen JungKook, publié sur le compte de son groupe de K-Pop ultra populaire BTS. Un tweet du groupe dénonçant la violence anti-asiatique est également le post le plus retweeté.Concernant les comptes les plus suivis sur la plateforme Instagram, on retrouve un classement dominé par les professionnels du ballon rond et de l'entertainment. Ainsi, le compte le plus suivi sur Instagram reste celui de la star portugaise Cristiano Ronaldo avec 385 millions de followers. Suivi de son rival Leo Messi et de la star de la télé-réalité Kylie Jenner, qui comptent le même nombre d'abonnés, soit 296 millions. Aurore Dessaigne