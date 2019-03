Zaz, Orelsan, Patrick Bruel, Angèle et Zazie en têtes d'affiche des Francofolies de Spa

(Belga) La 26e édition des Francofolies de Spa a été présentée mardi soir au Cirque royal à Bruxelles, en présence de la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles Alda Greoli. Elle aura lieu du 18 au 21 juillet, sur six scènes, dont quatre principales réparties entre la place royale de Spa et le parc de 7 Heures.

Kid Noize, Charlotte, Glauque, Beautiful Badness et Ykons se sont produits sur scène, ces représentants des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles incarnant l'esprit de cette édition. "Environ 60% de l'affiche est composé d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ce pourcentage va encore augmenter quand on annoncera les vitrines et concerts gratuits", remarque Charles Gardier, co-directeur du festival avec Jean Steffens. "On devrait avoir les trois quarts de l'affiche avec des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est pour nous très important. (...) Près de la moitié des artistes ne sont jamais venus aux Francofolies et en 26 éditions c'est un tour de force. Cela démontre notre dynamisme et notre volonté de rechercher de nouveaux artistes". En proposant Zaz, Orelsan, Patrick Bruel, Angèle et Zazie en têtes d'affiche, le festival maintient sa position de fervent défenseur de la langue française pour toutes les générations. Jeanne Added (Album rock et Artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique) se produira pour la première fois aux Francofolies au côté de Camélia Jordana (Victoire du meilleur album des Musiques du monde) et de Clara Luciani (Révélation scène aux Victoires). Après 3 ans d'absence, le groupe Dionysos fera sa rentrée en exclusivité au festival avec des extraits de son nouvel album qui sortira en septembre. Sans compter les nombreux jeunes artistes des Vitrines et du Franc'Off, une cinquantaine de noms sont à l'affiche dans différents styles musicaux, parmi lesquels Gaëtan Roussel , Therapy taxi, Alice on the roof qui aura carte blanche pour inviter des artistes sur scène, Feu! Chatterton, Mustii, Hyphen Hyphen ! , Tanaë ou encore Løyd pour la scène électro et Thomas Azier. La scène québecoise sera également représentée avec notemment Hubert Lenoir, Chances, Elisapie et Les Louanges. Si les scènes avaient été rapprochées à l'intérieur d'un même site l'an dernier, l'élan visant plus de fluidité dans les déplacements des festivaliers se poursuit avec quelques améliorations. La scène du Parc sera ainsi déplacée en face de la scène Sabam. Celle des Vitrines, pour les découvertes, a elle été ramenée sur la place du Monument, comme en 2017. (Belga)