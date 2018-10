Zakia Khattabi propose Jean-Marc Nollet à la co-présidence d'Ecolo

Dans une lettre adressée mardi aux membres d'Ecolo, Mme Khattabi a donc proposé le chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, Jean-Marc Nollet, pour succéder à Patrick Dupriez. "Dans une configuration inédite et temporaire, il est l'homme de la situation: depuis la Chambre, il poursuivra les combats qui sont les siens; en intérim à la co-présidence, il viendra m'appuyer et me renforcer dans la voie tracée à l'horizon 2019. Après réflexion, et dans cette configuration, Jean-Marc a accepté de me rejoindre et je l'en remercie", indique Zakia Khattabi dans sa lettre. "Pouvoir compter sur Jean-Marc, sa force de travail, son expérience, ses talents de chef d'équipe, c'est mettre un maximum de chances du côté de l'écologie et de la transformation de l'essai du 14 octobre lors des élections générales de mai prochain et des négociations qui pourraient s'en suivre", ajoute-t-elle.

Le nom de M. Nollet sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale des écologistes qui se tiendra le 9 novembre prochain à Namur. "Très touché et honoré par la confiance de Zakia et Patrick", a commenté Jean-Marc Nollet sur le réseau de microblogging Twitter. "Rendez-vous avec les militantes et les militants le 9 novembre. Silence radio sur ce sujet d'ici là", a-t-il ajouté.