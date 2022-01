Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, répond aux nombreuses questions des lecteurs du Vif.be. Vaccination, mesures sanitaires, CST, immunité: l'infectiologue n'élude aucun sujet et se prête à l'exercice pendant plus de deux heures. Voici ses réponses.

La semaine passée, les lecteurs du Vif ont eu l'opportunité de poser leurs questions sur le futur de la crise du Covid à Yves Van Laethem. Aujourd'hui, l'infectiologue et porte-parole interfédéral y répond avec nuance et développement, sans langue de bois.

Mr Van Laethem, vous vivez la crise de l'intérieur depuis près de deux ans. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement?

Yves Van Laethem: "Je suis dans un état d'esprit plus serein qu'il y a un an. On a pu prouver qu'avec la vaccination, on a eu un impact majeur sur la mortalité et sur les hospitalisations. On n'est plus à la même intensité de crise qu'on l'était en 2020. Même si tempête il y a, elle est quand même moins énorme, moins "tsunami" qu'elle l'était en 2020.

La vaccination a montré ses points positifs, mais aussi ses limites. Il faut être honnête.

Je vis comme tout le monde dans l'usure et la fatigue d'être confronté sans arrêt à des épisodes qu'on espérait ne plus revoir et pouvoir éliminer grâce à la vaccination. La vaccination a montré ses points positifs, mais aussi ses limites. Il faut être honnête.

Alexander De Croo a récemment déclaré qu'on en a encore pour 2 ou 3 ans de pandémie. Est-ce un timing réaliste?

Yves Van Laethem: "On ne sait pas vraiment. Les "2 ou 3 ans", c'est inspiré de qu'on a observé sur la durée d'autres pandémies grippales : de la 1re guerre mondiale, de 1967 de 1958. Elles ont toutes duré 2-3 ans avant qu'on puisse vivre avec le virus. Mais c'était un virus grippal, pas un coronavirus. On ne sait pas du tout si cette similitude est adéquate. On a déjà un an et demi derrière nous... C'est donc une image basée sur un exemple d'une pathologie proche, mais qui n'est pas celle que l'on vit actuellement. Je reste persuadé que nous ne vivrons pas comme certains pays asiatiques, avec un masque en permanence.

Je suis intimement persuadé que l'on va retrouver l'entièreté de notre vie d'avant.

Peut-être que le masque aura moins cette image "carnavalesque" qu'avant, puisque personne n'en portait en dehors du carnaval. Peut-être dans certaines circonstances, on reportera le masque. Peut-être aussi qu'on conseillera aux plus fragiles de porter un masque lors de pics du corona ou de la grippe. Et ce ne sera plus "bizarre" de le porter. Les jauges et autres mesures du même style seront oubliées. Je suis intimement persuadé que l'on va retrouver l'entièreté de notre vie d'avant."

Selon vous, quelles sont les plus grosses "erreurs" commises durant la gestion de cette crise? Qu'aurait-on pu faire différemment?

Yves Van Laethem: "Ce qui est regrettable, c'est que l'on n'avait rien comme plan de départ. Un plan pandémie a été fait à l'époque du H1N1, dans les années 2000 à 2010. Mais il a vite été enterré. Il n'a jamais été entretenu. Pour les plans de catastrophes naturelles, il y a des exercices pour vérifier que cela fonctionne. Ici, on a enterré un papier, sans le rendre vivant. On n'a pas essayé de voir ce qui a été fait ou pas fait. Lorsque des masques sont arrivés à péremption, on s'est dit qu'une manière de faire était de les brûler. Peut-être qu'effectivement, on aurait pu réagir autrement. C'est vrai pour tous les pays, mais la Belgique était peut-être un des exemples où les choses étaient les moins bien faites, au début. Ça n'aurait pas évité que la pandémie nous touche, mais ça aurait permis de mieux encaisser la 1re vague. Même si à cette époque, on ne savait pas que le masque pouvait avoir un intérêt scientifiquement parlant pour toute la population.

Il y a eu des erreurs, mais entraînées par des circonstances. Fermer la culture était peut-être celle de trop au mauvais moment.

Ce qu'il s'est passé en septembre 2020 est regrettable, lorsqu'on était à l'aube de la 2e vague et qu'on a tout relâché. C'était un moment où la formation du gouvernement prenait de l'attention et provoquait des interférences électriques entre la formation du gouvernement et la gestion de crise. En juin, on avait promis à la population qu'on allait lui laisser une liberté à l'automne. Donc, on lui donne cette liberté. Simultanément, on s'occupe de savoir qui sera ministre. Pas de chance, le Covid s'en foutait complètement. Ça, je pense que c'était une erreur. Pas spécialement de la part de Wilmès (que j'apprécie, par ailleurs), mais c'est simplement le gouvernement qui n'a pas bien jugé ce qu'il se tramait.

L'épisode de la fermeture de la culture montre que certaines décisions ne sont pas prises sur une base scientifique, et il a donné l'impression d'un 'vogelpik' politique. Pas grand monde ne comprenait pourquoi la culture était la seule victime d'un lockdown total, alors qu'on laissait fonctionner le reste. Pour illustrer ce manque de logique, c'est comme si on décidait d'arrêter les vols d'avions, alors que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, et qu'on autorisait toujours les voitures à rouler. Dans le seul but de supprimer les morts dans les avions. Non, ce n'est pas une bonne idée, comme il y a plus de morts en voiture. Ici, on a choisi de punir l'endroit dans la vie sociale probablement le plus sûr. Alors qu'on ne faisait rien aux autres. C'est un des points où l'on a finalement, combiné à l'usure mentale, le plus bondi. Il y a peut-être eu d'autres erreurs, mais entraînées par des circonstances. Fermer la culture était peut-être celle de trop au mauvais moment."

Durant la crise, on se concentre beaucoup sur l'instantané. Le Covid long provoque des conséquences au long terme. Ne laisse-t-on trop pas cette problématique de côté?

Yves Van Laethem: "En effet, nous ne savons pas du tout quelle est l'épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête. On ne sait pas s'il y aura vraiment des impacts à moyen et long terme. Souvent, et heureusement, une bonne partie des gens souffrant de Covid long vont mieux au bout de deux ou trois mois. On ignore encore s'il pourrait y avoir des conséquences au très long cours. On a évoqué des conséquences neurologiques ou cardiaques. C'est une possibilité, pas encore prouvée. Il y a eu des choses de ce style-là après la grippe espagnole, où on a constaté plus de parkinson 10-15 ans plus tard. On sait que le Covid a la possibilité de toucher tout l'organisme et de provoquer des problèmes cérébraux.

Le Covid long? Nous ne savons pas du tout quelle est l'épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête.

Comme des troubles de la concentration et de la mémoire. C'est la question qui devra être suivie du point de vue épidémiologique, au long cours. En attendant, le Covid long est aussi embêtant au "court terme". Le pourcentage des gens touchés par le Covid long est très variable : 10,15,20, voire 30%. On observe des grandes différences d'intensité dans les séquelles, notamment pulmonaires, comme si la personne avait fumé de nombreuses années."

Mr Van Laethem, pensez-vous que nous devrons recevoir une 4ème dose dans les 6 prochains mois? Si oui, serait-ce avec un vaccin prévu pour contrer le variant Omicron?

Yves Van Laethem: "Pour l'instant, on espère ne pas devoir faire une quatrième dose dans un futur proche, hormis pour les immunodéprimés. S'il y en a une, on espère qu'elle soit orientée, peut-être sur Omicron ou d'autres variants. L'idéal serait d'avoir un vaccin plus efficace.

Sans vaccin, avec Delta, on aurait eu une très grosse casse.

On était très content d'avoir si vite un vaccin aussi efficace sur les formes sévères de la maladie. Cela nous a quand même sauvés d'un gros clash. Sans vaccin, avec Delta, on aurait eu une très grosse casse. On aurait été dépassé."

A quel point l'arrivée de nouveaux vaccins, plus adaptés, est-elle urgente - ou non? Seront-ils plus efficaces sur la transmission?

Yves Van Laethem: "L'arrivée d'autres vaccins, très différents, est la bienvenue. Dans ces nouveaux vaccins, on ne changera pas uniquement l'antigène en fonction de nouveaux variants. Je pense que maintenant, il faut essayer d'avoir ces vaccins qui génèrent une immunité nous protégeant mieux sur la transmission. Ce qu'on appelle une immunité stérilisante. Cette dernière fait qu'une personne vaccinée n'est plus capable d'accueillir le virus et de le transmettre.

C'est réalisable via des vaccins qui stimulent mieux l'immunité des muqueuses respiratoires, par instillation nasale ou autres. C'est quelque chose qui est compliqué à faire, pour lequel il y a des recherches. On ne s'attend pas à les avoir avant la fin de cette année 2022. Il y a d'autres vaccins qui sont prévus en attendant, mais qui ne sont que des variations sur le même thème."

Yves Van Laethem, fidèle abonné au Vif, "depuis de nombreuses années." © Le Vif

Qu'est-ce que ces nouveaux vaccins auront de particulier?

Yves Van Laethem: "On présente la "clé", la fameuse protéine S, plus ou moins différemment. Est-ce qu'ils auront plus d'efficacité ou pas ? Seule la réalité du terrain nous le dira. Le premier de ces vaccins qui apparait, c'est Novavax, qui est plus classique. On verra si ces vaccins plus classiques seront plus perdurants dans le temps. C'est l'étude sur le terrain, ce qu'on appelle l'effictiveness, -la vraie efficacité sur des milliers de personnes- qui le montrera.

En résumé, c'est 'non' pour la quatrième dose du même vaccin. Et je ne suis pas certain qu'on aura quelque chose adapté à un variant, avec les types de vaccins actuels. Sauf si un variant extrêmement différent arrive, et pour lequel il faut créer un nouveau. On sait que les techniques actuelles permettent de s'adapter relativement vite, même s'il faudra peut-être trois ou quatre mois. C'est surtout l'espoir d'avoir d'autres vaccins de deuxième génération. Et surtout, des vaccins touchant les muqueuses, pour nous blinder mieux contre le virus. Novavax commencera à être administré fin février-début mars."

Comment voyez-vous le protocole vaccinal contre le Covid pour les prochaines années? Un rappel annuel serait-il possible, à l'instar du vaccin contre la grippe?

Yves Van Laethem: "C'est possible. La grippe, c'est assez facile. Elle mute sans arrêt et ça a été assez vite compris. Ce qui fait que le vaccin change d'une année à l'autre. Au début, ce n'était pas évident car il fallait suivre les mutations alors que la technologie n'était pas aussi avancée qu'actuellement. Il n'est pas impossible qu'il faille une vaccination annuelle, ou tous les deux ans, ou trois ans. Avec un rythme éventuellement adapté en fonction des personnes. Cela dépendra fortement des vaccins qu'on aura dans le futur.

Avec des vaccins qui couvriraient les muqueuses et un panel plus grand de coronavirus, on pourrait alors ne pas devoir faire de rappel régulier.

Avec des vaccins qui couvriraient les muqueuses et un panel plus grand de coronavirus, on pourrait alors ne pas devoir faire de rappel régulier. Il s'agirait alors d'un vaccin qui ne serait pas seulement adressé vers cette protéine S, mais vers d'autres structures du virus, permettant de stimuler l'immunité sur différentes parties.

Une métaphore explicative : pour l'instant, si la protéine S bouge suffisamment, l'outil, "la clé", tournera moins bien. Il faut un peu forcer, ça finit par tourner, mais c'est plus difficile. On aimerait bien, avec les nouveaux vaccins, qu'il y ait un type avec une massue qui dise : "La porte ne s'ouvre pas avec la clé ? Ce n'est pas grave, bam!", et défonce la porte."

Des récents chiffres Covax estiment que 49% de la population mondiale n'a pas encore reçu une seule dose de vaccin. Tant qu'on n'avance pas sur une vaccination mondiale, risque-t-on l'émergence d'autres variants?

Yves Van Laethem: "C'est vrai. Partout dans le monde, mais on peut avoir l'émergence de variants chez nous aussi. Lorsque le virus circule beaucoup, comme maintenant. Que les gens soient vaccinés ou pas. La chose que nous pouvons faire pour ne pas favoriser cela, c'est diminuer la circulation, comme on le fait avec les masques mais surtout avec la vaccination. Qui malheureusement, n'est que partiellement efficace sur cette transmission. Donc, elle bloque une partie mais n'empêche pas le virus de se multiplier. Un mutant pourrait donc naître aussi dans nos régions vaccinées. Mais il a encore plus de chance de naître à un endroit où il est totalement libre de faire ce qu'il veut. D'où l'importance de vacciner des vastes zones du monde. Mais ça ne sera pas un travail facile."

Bonjour Monsieur Van Laethem. J'ai fait une thrombose mi-septembre. Mon neurologue refuse d'associer ce problème aux effets secondaires du vaccin. Je n'avais aucune prédisposition pour faire une thrombose, je suis en très bonne santé. Pourquoi mon médecin ne veut-il pas admettre ma réflexion concernant les effets secondaires du vaccin? J'ai remarqué, autour de moi, plusieurs cas d'AVC et aucun médecin ne voulait en faire la déclaration. Merci pour votre réponse.

Yves Van Laethem: "Effectivement, les médecins pourraient sans doute déclarer plus d'effets secondaires. Les effets secondaires, c'est toujours une déclaration spontanée, qui vient du médecin ou du patient lui-même. Rien n'empêche donc au patient de déclarer ce genre de choses-là à l'agence des médicaments. Avec les renseignements que l'on a, on n'a pas de signes qui nous montrent que les thromboses, telles que l'entendent certains, sont directement liées à la vaccination.

Avec les renseignements que l'on a, on n'a pas de signes qui nous montrent que les thromboses sont directement liées à la vaccination.

On a eu un problème de thromboses très particulier avec AstraZeneca et Johnson&Johnson, mais c'est un tableau totalement différent. Avec ce qui est rapporté, on n'a pas de lien entre les deux. Dans cette optique-là, il est logique pour le médecin de dire "Le rapport me dit qu'il n'y a pas de lien suite à des centaines de millions de doses." Au départ, je pense qu'on a rapporté beaucoup plus de choses, lorsqu'on ne savait pas. Et là, il n'y a pas eu un surcroit de thromboses entre vaccinés et non-vaccinés."

Bonjour Monsieur Van Laethem, pourriez-vous expliquer la raison pour laquelle les vaccins contre le Covid-19 ont une efficacité tellement limitée dans le temps contre la transmission du virus alors que leur efficacité contre les effets sévères reste bonne? Est-ce que cette efficacité contre la transmission augmente avec chaque dose de rappel?

Yves Van Laethem: "Oui, elle augmente avec chaque dose de rappel. On sait que cette efficacité contre la transmission était descendue largement en-dessous de 50% avec deux doses face au variant Delta. Avec la 3e dose, on passait à 75 ou 80%. Comme on ne stimule pas d'immunité spécifique au niveau des muqueuses, la protection contre la simple contamination est surtout liée aux anticorps qui passent au niveau des muqueuses, et ils passent en fonction du niveau d'anticorps qui circulent dans notre sang. Donc, plus on a d'anticorps qui circulent dans notre sang, plus on a une chance qu'il y en ait assez qui passent au niveau des muqueuses et viennent "zigouiller" le virus qui s'y trouve.

Notre immunité induite par le vaccin est à la fois humorale, mais aussi cellulaire.

Notre immunité induite par le vaccin est à la fois humorale (ces fameux anticorps), mais aussi cellulaire. Cette immunité cellulaire est très importante pour lutter contre les formes les plus sévères. Elle est toujours bien présente avec deux et trois doses. La défense contre les formes les plus graves n'est pas parfaite, mais reste globalement bonne. Elle s'use un peu, probablement parce qu'en plus de l'immunité cellulaire, il faut une immunité humorale et que le taux d'anticorps diminue au fil du temps. La première chose qui se manifeste, c'est que comme il n'y a pas assez d'anticorps qui arrivent au niveau de muqueuses, on reste porteur ou on fait des petites manifestations locales, tandis que les formes les plus graves, restent, elles, éliminées plus longtemps dans le temps."

