Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, répond aux nombreuses questions des lecteurs du Vif.be. Vaccination, mesures sanitaires, CST, immunité: l'infectiologue n'élude aucun sujet et se prête à l'exercice pendant plus de deux heures. Voici ses réponses.

La semaine passée, les lecteurs du Vif ont eu l'opportunité de poser leurs questions sur le futur de la crise du Covid à Yves Van Laethem. Aujourd'hui, l'infectiologue et porte-parole interfédéral y répond avec nuance et développement, sans langue de bois.

Alexander De Croo a récemment déclaré qu'on en a encore pour 2 ou 3 ans de pandémie. Est-ce un timing réaliste?

Yves Van Laethem: "On ne sait pas vraiment. Les "2 ou 3 ans", c'est inspiré de qu'on a observé sur la durée d'autres pandémies grippales : de la 1re guerre mondiale, de 1967 de 1958. Elles ont toutes duré 2-3 ans avant qu'on puisse vivre avec le virus. Mais c'était un virus grippal, pas un coronavirus. On ne sait pas du tout si cette similitude est adéquate. On a déjà un an et demi derrière nous... C'est donc une image basée sur un exemple d'une pathologie proche, mais qui n'est pas celle que l'on vit actuellement. Je reste persuadé que nous ne vivrons pas comme certains pays asiatiques, avec un masque en permanence.

Je suis intimement persuadé que l'on va retrouver l'entièreté de notre vie d'avant.

Peut-être que le masque aura moins cette image "carnavalesque" qu'avant, puisque personne n'en portait en dehors du carnaval. Peut-être dans certaines circonstances, on reportera le masque. Peut-être aussi qu'on conseillera aux plus fragiles de porter un masque lors de pics du corona ou de la grippe. Et ce ne sera plus "bizarre" de le porter. Les jauges et autres mesures du même style seront oubliées. Je suis intimement persuadé que l'on va retrouver l'entièreté de notre vie d'avant."

Selon vous, quelles sont les plus grosses "erreurs" commises durant la gestion de cette crise? Qu'aurait-on pu faire différemment?

Yves Van Laethem: "Ce qui est regrettable, c'est que l'on n'avait rien comme plan de départ. Un plan pandémie a été fait à l'époque du H1N1, dans les années 2000 à 2010. Mais il a vite été enterré. Il n'a jamais été entretenu. Pour les plans de catastrophes naturelles, il y a des exercices pour vérifier que cela fonctionne. Ici, on a enterré un papier, sans le rendre vivant. On n'a pas essayé de voir ce qui a été fait ou pas fait. Lorsque des masques sont arrivés à péremption, on s'est dit qu'une manière de faire était de les brûler. Peut-être qu'effectivement, on aurait pu réagir autrement. C'est vrai pour tous les pays, mais la Belgique était peut-être un des exemples où les choses étaient les moins bien faites, au début. Ça n'aurait pas évité que la pandémie nous touche, mais ça aurait permis de mieux encaisser la 1re vague. Même si à cette époque, on ne savait pas que le masque pouvait avoir un intérêt scientifiquement parlant pour toute la population.

Il y a eu des erreurs, mais entraînées par des circonstances. Fermer la culture était peut-être celle de trop au mauvais moment.

Ce qu'il s'est passé en septembre 2020 est regrettable, lorsqu'on était à l'aube de la 2e vague et qu'on a tout relâché. C'était un moment où la formation du gouvernement prenait de l'attention et provoquait des interférences électriques entre la formation du gouvernement et la gestion de crise. En juin, on avait promis à la population qu'on allait lui laisser une liberté à l'automne. Donc, on lui donne cette liberté. Simultanément, on s'occupe de savoir qui sera ministre. Pas de chance, le Covid s'en foutait complètement. Ça, je pense que c'était une erreur. Pas spécialement de la part de Wilmès (que j'apprécie, par ailleurs), mais c'est simplement le gouvernement qui n'a pas bien jugé ce qu'il se tramait.

L'épisode de la fermeture de la culture montre que certaines décisions ne sont pas prises sur une base scientifique, et il a donné l'impression d'un 'vogelpik' politique. Pas grand monde ne comprenait pourquoi la culture était la seule victime d'un lockdown total, alors qu'on laissait fonctionner le reste. Pour illustrer ce manque de logique, c'est comme si on décidait d'arrêter les vols d'avions, alors que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, et qu'on autorisait toujours les voitures à rouler. Dans le seul but de supprimer les morts dans les avions. Non, ce n'est pas une bonne idée, comme il y a plus de morts en voiture. Ici, on a choisi de punir l'endroit dans la vie sociale probablement le plus sûr. Alors qu'on ne faisait rien aux autres. C'est un des points où l'on a finalement, combiné à l'usure mentale, le plus bondi. Il y a peut-être eu d'autres erreurs, mais entraînées par des circonstances. Fermer la culture était peut-être celle de trop au mauvais moment."

Durant la crise, on se concentre beaucoup sur l'instantané. Le Covid long provoque des conséquences au long terme. Ne laisse-t-on trop pas cette problématique de côté?

En effet, nous ne savons pas du tout quelle est l'épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête. On ne sait pas s'il y aura vraiment des impacts à moyen et long terme. Souvent, et heureusement, une bonne partie des gens souffrant de Covid long vont mieux au bout de deux ou trois mois. On ignore encore s'il pourrait y avoir des conséquences au très long cours. On a évoqué des conséquences neurologiques ou cardiaques. C'est une possibilité, pas encore prouvée. Il y a eu des choses de ce style-là après la grippe espagnole, où on a constaté plus de parkinson 10-15 ans plus tard. On sait que le Covid a la possibilité de toucher tout l'organisme et de provoquer des problèmes cérébraux.

Le Covid long? Nous ne savons pas du tout quelle est l'épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête.

Comme des troubles de la concentration et de la mémoire. C'est la question qui devra être suivie du point de vue épidémiologique, au long cours. En attendant, le Covid long est aussi embêtant au "court terme". Le pourcentage des gens touchés par le Covid long est très variable : 10,15,20, voire 30%. On observe des grandes différences d'intensité dans les séquelles, notamment pulmonaires, comme si la personne avait fumé de nombreuses années.

