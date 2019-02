Youth for Climate: 10.000 personnes sont attendues à Louvain ce jeudi

Youth For Climate, le collectif qui organise ces marches du jeudi, jusqu'ici à Bruxelles, a cette fois appelé à manifester à Louvain.

Anuna De Wever et Kyra Gantois seront présentes à côté des porte-parole de KlimaLeuven, organisateur de la manifestation. Le bourgmestre Mohamed Ridouani (sp.a) et l'échevin en charge de l'Environnement David Dessers (Groen) prendront la parole au début de l'événement prévu pour commencer vers 12h40, Ladeuzeplein. Des toilettes écologiques seront installées Ladeuzeplein, contribuant ainsi à réduire la quantité d'eau utilisée. Les écoliers de KlimaLeuven seront soutenus par la ville pour l'organisation d'une marche sans accroc.

"L'engagement des jeunes nous garde alertes", applaudit le bourgmestre Mohamed Ridouani (sp.a). La ville veut d'ailleurs encourager les habitants, les entreprises et organisations à prendre part aux actions en faveur du climat, a-t-il indiqué mercredi.

"Nous travaillons à un accord politique dans lequel nous listons les plans concrets pour le climat pour les 6 prochaines années", ajoute l'échevin Groen David Dessers, en charge du climat. Du côté de la ville, les efforts prévus passent notamment par des rénovations vertes du patrimoine public et des logements sociaux, et par des investissements dans la mobilité durable.

La police bruxelloise se prépare aussi à une marche des jeunes à Bruxelles

Le mouvement Youth for Climate, initiateur des "jeudis pour le climat" lors desquels des jeunes désertent écoles et universités pour manifester en rue leurs revendications de politiques climatiques ambitieuses, concentrera jeudi son action sur Louvain, dans le Brabant flamand. Même si l'essentiel de la mobilisation doit donc avoir lieu en Flandre, la police bruxelloise s'attend aussi à un rassemblement dans la capitale et s'apprête à l'encadrer. "Nous attendons surtout des jeunes Bruxellois et Wallons", indique mercredi la porte-parole de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles, Ilse van de Keere.

Il est en revanche difficile d'estimer combien de jeunes se rassembleront dans les rues de Bruxelles. Les figures de proue du mouvement, Anuna De Wever et Kyra Gantois, n'y seront pas, mais bien à Louvain. Des milliers de jeunes Flamands devraient suivre leur exemple. Les jeunes qui seront présents à Bruxelles devraient suivre le même trajet que lors des autres marches, depuis la gare de Bruxelles-Nord pour finir à la gare du Midi.