Yale renvoie une étudiante admise grâce à des pots-de-vin

(Belga) La prestigieuse université américaine de Yale a indiqué mardi avoir renvoyé une étudiante admise grâce à des pots-de-vin versés par ses parents, objets d'un vaste scandale de corruption pour entrer à l'université révélé mi-mars.

La vénérable université de New Haven, dans le Connecticut (Est), est la première à faire part d'une exclusion due à cette affaire, dans laquelle 50 personnes ont été inculpées. Parmi elles: des entraîneurs sportifs, des administrateurs d'examens déterminants pour l'admission dans les universités américaines réputées, et 33 parents accusés d'avoir payé jusqu'à 6,5 millions de dollars de pots-de-vin pour garantir l'admission de leurs enfants. Dans un communiqué publié sur son site internet, la direction de Yale a indiqué avoir été informée de l'affaire pour la première fois en novembre. Le procureur fédéral du Massachusetts, qui a mené l'enquête, demandait alors des informations sur l'entraîneur des équipes de football féminin, Rudy Meredith. Selon l'université, M. Meredith, qui a quitté Yale en novembre et a été inculpé pour corruption en bande organisée, aurait fourni des recommandations bidons à "seulement deux candidates". Une seule a été acceptée à Yale, en janvier 2018. Ses parents auraient versé quelque 1,2 million de dollars de pots-de-vin au total, selon l'acte d'accusation contre Rudy Meredith. Après enquête, Yale a décidé de révoquer son admission, selon le communiqué. L'université n'a pas dévoilé le nom des deux étudiantes, identifiées dans l'acte d'accusation contre M. Meredith comme "candidates n°1 et n°2". Elle a indiqué continuer à enquêter pour mettre au jour toute autre malversation éventuelle. M. Meredith doit comparaître devant le tribunal fédéral de Boston jeudi. D'autres entraîneurs sportifs de prestigieuses universités, publiques ou privées, comme UCLA, University of Southern California ou Georgetown, ont été mis en cause dans ce scandale. Ils sont accusés d'avoir désigné comme recrues sportives de choix des étudiants dont les parents les avaient corrompus. Argent et privilèges sont au centre de ce scandale qui a éclaboussé de nombreuses personnalités américaines, dont deux actrices connues, Felicity Huffman ("Desperate Housewives") et Lori Loughlin ("La Fête à la maison"). Celles-ci doivent comparaître le 3 avril. cat/hh (Belga)