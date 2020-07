D'autres bourgmestres au sud du pays, mais pas tous, imposent le masque à certains endroits fréquentés.

Emboitant le pas aux communes de Courcelles et d'Estaimpuis, les bourgmestres de Seraing, d'Andenne et de Waremme ont décidé d'imposer le port obligatoire du masque sur leur territoire, selon le décompte dans les provinces wallonnes et de Bruxelles établi dans les titres Sudpresse. Les bourgmestres de Seraing, Waremme, Courcelles, d'Andenne et d'Estaimpuis ont imposé le masque partout sur leur territoire. Toutefois, seules les communes de Seraing et Courcelles ont relevé de nouveaux cas de Covid-19 cette dernière semaine (6 à Seraing, 2 à Courcelles). D'autres bourgmestres au sud du pays, mais pas tous, imposent le masque à certains endroits fréquentés.