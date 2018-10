Wallonie - Les champions des voix

Voix de préférences : 1. Paul Magnette (PS/Charleroi) 22.475 voix; 2. Maxime Prévot (cdH/Namur) 12.825; 3. Willy Demeyer (PS/Liège) 11.293; 4. Nicolas Martin (PS/Mons) 10.681; 5. Elio Di Rupo (PS/Mons) 7.664; 6. Jacques Gobert (PS/La Louvière) 6.850; 7. Caroline Taquin (Bourgmestre/Courcelles) 6.401; 8. Christine Defraigne (MR/Liège) 6.277; 9. Eliane Tillieux (PS/Namur) 6.203; 10. Laurent Devin (PS/Binche) 6.194.

Magnette champion des voix en Wallonie

Le socialiste Paul Magnette (PS, Charleroi) a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence lors du scrutin communal de dimanche en Wallonie, avec 22.475 votes. Tandis que les libéraux Yves Besseling (liste du Bourgmestre, Vaux-sur-Sûre) et David Clarinval (EPV, Bièvre) sont eux champions, pour la Wallonie, du taux de pénétration avec près de 65%.

Le bourgmestre carolo sortant est suivi de Maxime Prévot (cdH/Namur) et ses 12.825 votes. Vient ensuite Willy Demeyer (PS/Liège) avec 11.293 voix. Nicolas Martin (PS/Mons) obtient 10.681 votes de préférence et se place devant le bourgmestre sortant Elio Di Rupo avec 7.664 votes.

Le top 10 des voix de préférence en Wallonie compte également Jacques Gobert (PS/La Louvière) avec 6.850 votes, la libérale Caroline Taquin (liste du Bourgmestre/Courcelles) avec 6.401 voix, Christine Defraigne (MR/Liège) qui a comptabilisé 6.277 votes, Eliane Tillieux (PS/Namur) avec 6.203 voix et, enfin, Laurent Devin (PS/Binche) qui a obtenu 6.194 voix.

Au niveau du taux de pénétration, Yves Besseling avec sa liste du Bourgmestre, qui était seule en piste à Vaux-sur-Sûre, a obtenu le résultat le plus important en Wallonie avec 64,33%. Il est suivi de près par un autre libéral, David Clarinval (EPV), qui atteint 64,26% à Bièvre. En troisième position, on retrouve le réformateur Christophe Bombled (MR-IC/Cerfontaine) avec 58,60%. Vient ensuite Carmen Ramlot, apparentée au cdh (GO/Rouvroy) et ses 57,87%. Le top 5 est complété par le bourgmestre sortant apparenté cdh Michel Casterman (liste Intérêts Communaux) à Rumes avec 57,75%.

Marc Lejeune (liste MR-cdh Energies Beaurinoises), apparenté au parti cdh, a obtenu 55,09% à Beauraing, le centriste Bruno Lambert (ICI) 54,52% à Beaumont, Catherine Mathelin (Action), également apparentée cdh, 52,97% à Herbeumont, la réformatrice Anne Laffut (Horizon 2024) 52,41% à Libin et l'ancienne ministre libérale Jacqueline Galant (LB) 49,64% à Jurbise.