Wallonie : comment le CDH s'est emparé de l'aménagement du territoire

Carlo Di Antonio veille-t-il à ce que son parti soit aux commandes de la politique de l'aménagement du territoire, en Région wallonne ? Et ce, quoi qu'il advienne du CDH aux élections régionales de mai prochain ? Sur les dix postes hiérarchiques les plus élevés pour cette compétence, cinq au moins sont en tout cas occupés par des fonctionnaires étiquetés CDH. Soit nettement plus que le poids électoral du parti centriste au sud du pays : 13 députés le représentent au parlement de Wallonie, sur un total de 75 sièges. Deux de ces postes de fonctionnaires délégués ont récemment été attribués à d'anciens membres du cabinet Di Antonio : Vincent Desquesnes, depuis le 10 mai 2017, et Cédric Dresse, depuis le 1er juin 2017. " Il s'agit très clairement de nominations politiques, déplore Christian Radelet, fonctionnaire délégué du Brabant wallon, proche du Gerfa (Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative). Ces parachutages de fonctionnaires - certes de qualité - extraits du cabinet du ministre ont provoqué d'énormes dégâts parmi les agents les plus anciens, qui pouvaient légitimement prétendre au poste. "

