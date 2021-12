Marre de sortir faire vos courses après une semaine de travail intense? Avec la crise sanitaire et les confinements imposés, la livraison de courses à domicile a enregistré une croissance fulgurante ces derniers mois. Encore faut-il trouver le service adapté et disponible dans votre commune. Petit guide pratico-pratique pour vous faire livrer chez vous.

À l'approche des fêtes de fin d'année, votre to do list implose et vous ne trouvez pas le temps d'aller faire vos courses pour le souper de Noël. Pourquoi ne pas vous débarrasser de cette corvée en vous faisant livrer directement à votre domicile ? Où, quand, comment et par qui... Le Vif répond à vos questions. Suivez le guide.

Quels supermarchés offrent ce service?

Toujours plus vite, plus direct et sans sortir de chez soi. Le marché du "Quick commerce" connaît un boom en Belgique ces dernières années. Outre la livraison de colis ou de repas, certains supermarchés proposent également des services de Collect & Go. Le principe : créer sa liste de course sur Internet et venir chercher sa commande directement en magasin, ou dans un point relais. Mais qu'en est-il de la livraison à domicile? Peut-on commander des produits en ligne et se les faire livrer directement chez nous par les grandes surfaces? Certaines chaînes de magasins ont profité de la crise pour développer leur propre service de livraison :

Carrefour - ShipTo

Carrefour a lancé l'application ShipTo en 2018. Ce système fait appel aux services de coursiers ShipTo, qui livrent les courses commandées à l'adresse souhaitée. La livraison s'effectue par vélo cargo électrique, permettant aux livreurs de transporter jusqu'à 80kg de marchandises.

Cora - Shopopop

Contrairement à ShipTo, le service Shopopop ne fait pas appel à des livreurs spécialisés, mais bien à des particuliers qui profitent de leurs trajets pour livrer vos courses. Il s'agit donc ici d'une plateforme collaborative.

Colruyt - Collect&Go Drivers

Même principe du côté de Colruyt, qui fait appel à des livreurs volontaires pour acheminer les courses d'un client directement à son domicile.

Delhaize - Home Delivery

Des coursiers engagés par Delhaize se chargent de livrer les courses directement chez le particulier.

Où pouvez-vous vous faire livrer ?

Si la livraison de courses à domicile s'est fortement développée, elle n'en est encore qu'à ses balbutiements. Les supermarchés ne livrent donc pas partout, faute de moyens et de personnel. Voici les communes concernées :

Carrefour : service ShipTo disponibleuniquement à Bruxelles et Liège.

: service ShipTo disponibleuniquement à Bruxelles et Liège. Cora : service Shopopop disponible uniquement à Woluwe-st-Lambert, Hornu, Chatelineau, Rocourt, Bertrange et Foetz.

: service Shopopop disponible uniquement à Woluwe-st-Lambert, Hornu, Chatelineau, Rocourt, Bertrange et Foetz. Colruyt: service Collect&Go Drivers disponible uniquement à Liège.

service Collect&Go Drivers disponible uniquement à Liège. Delhaize : service Home Delivery disponible presque partout en Belgique : Liège, Namur, Hainaut, Bruxelles, Brabant wallon.

Comment ça marche et à quel prix ?

Carrefour - ShipTo

Faites vos courses dans l'app et placez votre commande ou commandez directement sur le webshop Carrefour. En ligne, ou sur l'app ShipTo, créez un compte et sélectionnez un magasin Carrefour dans un rayon de 4km.

Vous pouvez vous faire livrer jusqu'à 80kg de courses.

Un coursier à vélo prend en charge vos courses dans le magasin de votre choix. Le coursier vous livre votre commande en 90 minutes, selon le créneau horaire de votre choix. Vous pouvez choisir de vous faire livrer entre 8h et 19h, du lundi au samedi inclus.

Les frais de livraison s'élèvent à 5€. Le paiement est effectué lors de la livraison, le client reçoit également par email le reçu pour le montant de la livraison.

Cora - Shopopop

Passez commande sur le Webshop Cora de la commune de votre choix. Sur la page de confirmation de votre réservation, sélectionnez l'option "Livraison à domicile".

Choisissez le jour et l'heure de la livraison : le magasin propose divers créneaux horaires, à vous de sélectionner celui qui vous convient le mieux, entre 18h et 21h, du lundi au vendredi inclus. N'oubliez pas d'indiquer l'adresse à laquelle vous souhaitez être livré.

Le paiement se fait uniquement en ligne. Les frais de livraison s'élèvent à 9,95€.

Colruyt - Collect&Go Drivers

Réalisez vos courses en ligne dans le webshop Colruyt et Bio-Planet. Sur la page de confirmation de votre réservation apparaît un écran sur lequel il est possible d'indiquer que vous souhaitez faire livrer votre réservation.

Choisissez une plage horaire d'enlèvement entre 12h et 20h, du lundi au vendredi inclus, excepté les jours fériés. Envoyez votre réservation avant 16h la veille de la livraison.

Vous pouvez maximum vous faire livrer 50L de boissons par un Collect&Go Driver, dans un bac pliant Collect&Go ou dans une boîte pliante en carton.

Vous payez vos courses en ligne. Le jour de la livraison, vous recevez un e-mail comprenant les instructions de paiement et votre ticket de caisse. Vous payez vos courses avant la livraison. Le montant total comprend 5,95€ de frais de service Collect&Go et 7€ d'indemnité de livraison que recevra le livreur.

Delhaize - Home Delivery

Créez un compte sur delhaize.be et sélectionnez les produits que vous souhaitez acheter dans le webshop Delhaize.

Une fois fait, confirmez votre commande, indiquez votre adresse de livraison, et choisissez un jour et un créneau horaire qui vous conviennent, entre 7h et 21h, du lundi au dimanche inclus.

Un minimum d'achat de 60€ est requis pour la livraison à domicile.

Payez votre commande directement en ligne ou lors de la livraison. Les frais de livraison dépendent du créneau de livraison que vous avez choisi : entre 5,95€ et 9,95€ du lundi au samedi et jusqu'à 11,95€ le dimanche.

