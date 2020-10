L'information, révélée par la RTBF, donne les lignes de ce qui nous attend: une bulle de une personne maximum, le télétravail obligatoire, des rassemblements limités.

Le fameux baromètre de gestion de la crise sanitaire, qui doit être présenté ce vendredi à l'issue du Comité de concertation, vient d'être révélé par la RTBF. Ledit baromètre doit ecore être confirmé dans les détails lors de la conférence de presse du Comité de concertation.

Il comprendrait quatre niveaux d'alerte.

Niveau 1: aucune circulation du virus. "Ce niveau ne peut être atteint que lorsqu'il existe une immunité de groupe grâce à un vaccin efficace et accessible au public"

Niveau 2: faible circulation du virus. C'est l'objectif affiché par les autorités : ce niveau permet "d'organiser le plus possible une vie normale dans l'enseignement, l'économie et la société pendant que les soins sont poursuivis dans tous leurs aspects et ne sont pas perturbés par la prise en charge des nombreux patients COVID-19."

Niveau 3: alerte grave. La circulation du virus s'accélère, ce qui cause "une charge importante sur tout le système des soins de santé."

Niveau 4: alerte très grave. C'est un niveau de circulation "intense", avec une "très forte pression sur le système des soins de santé à cause d'une saturation rapide de la capacité hospitalière et de la première ligne, y compris le testing et le contact tracing.Cette situation crée une spirale dangereuse et cause un impact important sur la société et l'économie."

Nous serions logiquement en phase quatre, en raison de la croissance exponentielle du virus ces derniers jours.

Voici ce qui le confirme, selon la RTBF: "Pour la phase 4, il est question d'un taux d'incidence supérieur à 400 nouveaux cas/100 000 habitants sur une période de deux semaines et un taux de positivité supérieur à 6%. Ou bien le critère retenu sera l'incidence sur 7 jours des nouvelles hospitalisations par 100 000 habitants supérieur à 14. Dans tous les cas, les chiffres actuels dépassent très largement ces seuils: le taux d'incidence pour les nouveaux cas en Belgique est de 550 (pour rappel, la phase 4 s'active à 400). Le taux de positivité, au niveau national, est de 12,7% (soit plus du double du passage à la phase 4). Il est plus que probable que la phase d'alerte 4 soit annoncée ce vendredi après-midi."

Très concrètement, le baromètre induit des règles liées à chaque niveau d'alerte.

Voici ce que le niveau quatre induit, et c'est ce qui pourrait être annoncé par le Comité de concertation. La bulle de contacts rapprochés passe dans ce cas à une personne par mois. Le télétravail est "obligatoire si possible". En ce qui concerne les rassemblements, il est prévu quatre personnes maximum par mois dans la sphère privée et, pour les rassemblements autorisés en extérieur, une personne maximum par mètre carré.

Pour les autres niveaux d'alerte.

En niveau 1, il ne se passe rien, tout va bien.

En niveau 2, la bulle de contacts rapprochés s'élève à 5 personnes maximum, les rassemblements dans la sphère familiale à dix, le télétravail est conseillé.

En niveau 3, la bulle est de trois personnes, les rassemblements à quatre personnes, le télétravail est fortement recommandé.

