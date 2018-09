Voici la riposte au livre de Theo Francken

Ce vendredi 28 septembre, le secrétaire d'Etat Theo Francken (N-VA) publie son livre Continent sans frontière (en français aux éditions La Boîte à Pandore). Dans cet essai, il dénonce la " passivité de l'establishment traditionnel " au sujet de la crise migratoire. Succès et polémiques garantis, pour l'homme politique le plus populaire et le plus controversé du pays. " Nous ne voulions pas qu'il soit le seul à occuper le terrain, réplique Pierre Verbeeren, directeur général de Médecins du monde. Voilà pourquoi, nous avons, François Gemenne et moi, cravaché pour terminer les corrections du livre que nous avions nous aussi mis en chantier. " Lundi 1er octobre sort donc un autre essai, intitulé, lui, Au-delà des frontières (1).

...