Les Belges sont autorisés à rendre visite aux membres de leur famille ou à faire des achats dans les pays voisins... sauf en France.

Depuis ce samedi, les Belges sont autorisés à rendre visite aux membres de leur famille résidant en Allemagne, au Grand-Duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas. Ils peuvent également traverser la frontière pour faire des achats dans ces pays, à condition de respecter les mesures en vigueur. Ces autorisations ne concernent cependant pas la France, où seuls les déplacements essentiels sont permis, précisent les Affaires étrangères.

Vendredi, le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem a annoncé que les visites au-delà des frontières seraient à nouveau possibles à partir de ce samedi. Elles étaient interdites depuis le 20 mars en raison des mesures de lutte contre le coronavirus, lorsque les frontières ont été fermées aux déplacements non essentiels.

Il est donc désormais possible de rejoindre l'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg ou les Pays-Bas pour rendre visite à sa famille ou faire du shopping. La décision a notamment été saluée par le ministre luxembourgeois Jean Assleborn. Les Affaires étrangères précisent toutefois que ces autorisations ne concernent pas la France, alors que plusieurs médias évoquent le refoulement de Belges à la frontière. Dans l'Hexagone, seuls les déplacements essentiels sont autorisés et il est nécessaire de se munir ainsi que de remplir une attestation pour un déplacement international.

