Pieter De Crem (CD&V) s'est exprimé sur plusieurs plateaux de télévision ce dimanche. Il est revenu sur la question des visites familiales hors du territoire belge et sur le secteur de l'horeca, pris de plein fouet par la crise sanitaire.

Les frontières avec les pays voisins sont fermées pour les déplacements non essentiels. Depuis que le Conseil national de Sécurité a autorisé l'ouverture de la bulle familiale à quatre personnes, la demande s'est faite sentir pour rendre à nouveau possible les déplacements frontaliers pour les visites familiales.

Lors du JT de VTM, le ministre De Crem a déclaré que les contrôles aux frontières ne seront pas levés avant le 8 juin. Cependant,le ministre de l'Intérieur a indiqué que les visites familiales au-delà des frontières belges pourraient être possibles. Ces déplacements devront tenir compte de la situation épidémiologique dans les pays voisins, qui peut également différer d'une région à l'autre au sein d'un même pays. Pour le ministre de l'Intérieur, une décision homogène doit être prise.

Il estime également qu'en cas d'une deuxième vague de coronavirus, il n'y aura pas de retour aux mesures de confinement. "La première série de mesures nous a permis de nous retrouver dans la situation sanitaire actuelle", a déclaré M. De Crem, qui a souligné que nous n'avons pas connu de situations comme en Espagne ou en Italie. Ainsi, les lits d'hôpitaux disponibles sont restés sous contrôle à tout moment.

"S'il y avait une deuxième vague, je pense que nous nous retrouverions dans un scénario différent, celui du tracking et du tracing ", a déclaré M. De Crem. Selon lui, il est "exclu" que nous revenions aux premières mesures de confinement.

En ce qui concerne l'horeca, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur a laissé entendre sur le plateau de"C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi) et au JT de VTM que des réouvertures sont envisageables dans l'horeca même avant le 8 juin, date fixée jusqu'à présent pour le démarrage de la "phase 3" du déconfinement.

Cela resterait lié aux conditions d'évolution de la pandémie de Covid-19, et aucune décision n'est encore prise, mais il s'agira d'éviter que le citoyen belge puisse par exemple aller boire une pinte aux Pays-Bas, où les cafés et restaurants peuvent rouvrir leurs portes dès le début de juin, alors qu'ils seraient encore fermés en Belgique, explique-t-il en substance.

"Il n'est pas à exclure que ce soit d'abord permis d'ouvrir les terrasses, peut-être avant le 8 juin, puis que l'on donne la possibilité aux restaurants, mais là aussi la distanciation devrait être respectée", explique au micro de RTL-TVi le ministre. "Une ouverture au 2 ou 3 juin n'est pas à exclure, si toutes les conditions sont remplies", ajoute-t-il, pointant que le "taux de reproduction" du virus est particulièrement tenu à l'oeil par les autorités. Ce taux de reproduction représente la moyenne de personnes qu'un citoyen porteur du coronavirus va à son tour contaminer.

Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, avait encore prévu il y a deux semaines que ce taux allait sans doute repartir à la hausse avec l'intensification des contacts sociaux, mais qu'il est important de le maintenir sous 1. "Il a augmenté de 0,5 à 0,9. S'il revient à 1 ça veut dire que l'incidence de la pandémie augmente", a mis en garde Pieter De Crem dimanche.

M. De Crem affirme par ailleurs ne pas exclure non plus une réouverture des lieux de culte d'ici à la Pentecôte (31 mai). On ne sait pas en revanche comment de telles décisions seraient prises, le prochain Conseil national de sécurité ayant été annoncé pour le 3 juin prochain. Il s'agira alors de discuter surtout des "secteurs culturel, sportif et de l'horeca", précisait-on vendredi dernier.

Les frontières avec les pays voisins sont fermées pour les déplacements non essentiels. Depuis que le Conseil national de Sécurité a autorisé l'ouverture de la bulle familiale à quatre personnes, la demande s'est faite sentir pour rendre à nouveau possible les déplacements frontaliers pour les visites familiales. Lors du JT de VTM, le ministre De Crem a déclaré que les contrôles aux frontières ne seront pas levés avant le 8 juin. Cependant,le ministre de l'Intérieur a indiqué que les visites familiales au-delà des frontières belges pourraient être possibles. Ces déplacements devront tenir compte de la situation épidémiologique dans les pays voisins, qui peut également différer d'une région à l'autre au sein d'un même pays. Pour le ministre de l'Intérieur, une décision homogène doit être prise. Il estime également qu'en cas d'une deuxième vague de coronavirus, il n'y aura pas de retour aux mesures de confinement. "La première série de mesures nous a permis de nous retrouver dans la situation sanitaire actuelle", a déclaré M. De Crem, qui a souligné que nous n'avons pas connu de situations comme en Espagne ou en Italie. Ainsi, les lits d'hôpitaux disponibles sont restés sous contrôle à tout moment. "S'il y avait une deuxième vague, je pense que nous nous retrouverions dans un scénario différent, celui du tracking et du tracing ", a déclaré M. De Crem. Selon lui, il est "exclu" que nous revenions aux premières mesures de confinement.En ce qui concerne l'horeca, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur a laissé entendre sur le plateau de"C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi) et au JT de VTM que des réouvertures sont envisageables dans l'horeca même avant le 8 juin, date fixée jusqu'à présent pour le démarrage de la "phase 3" du déconfinement. Cela resterait lié aux conditions d'évolution de la pandémie de Covid-19, et aucune décision n'est encore prise, mais il s'agira d'éviter que le citoyen belge puisse par exemple aller boire une pinte aux Pays-Bas, où les cafés et restaurants peuvent rouvrir leurs portes dès le début de juin, alors qu'ils seraient encore fermés en Belgique, explique-t-il en substance."Il n'est pas à exclure que ce soit d'abord permis d'ouvrir les terrasses, peut-être avant le 8 juin, puis que l'on donne la possibilité aux restaurants, mais là aussi la distanciation devrait être respectée", explique au micro de RTL-TVi le ministre. "Une ouverture au 2 ou 3 juin n'est pas à exclure, si toutes les conditions sont remplies", ajoute-t-il, pointant que le "taux de reproduction" du virus est particulièrement tenu à l'oeil par les autorités. Ce taux de reproduction représente la moyenne de personnes qu'un citoyen porteur du coronavirus va à son tour contaminer. Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, avait encore prévu il y a deux semaines que ce taux allait sans doute repartir à la hausse avec l'intensification des contacts sociaux, mais qu'il est important de le maintenir sous 1. "Il a augmenté de 0,5 à 0,9. S'il revient à 1 ça veut dire que l'incidence de la pandémie augmente", a mis en garde Pieter De Crem dimanche. M. De Crem affirme par ailleurs ne pas exclure non plus une réouverture des lieux de culte d'ici à la Pentecôte (31 mai). On ne sait pas en revanche comment de telles décisions seraient prises, le prochain Conseil national de sécurité ayant été annoncé pour le 3 juin prochain. Il s'agira alors de discuter surtout des "secteurs culturel, sportif et de l'horeca", précisait-on vendredi dernier.