Visite d'Etat, jour 3 : Art contemporain, Brexit et balade chaotique

Le roi, la reine et la délégation belge se sont levés de bonne heure pour rejoindre Porto, deuxième et dernière ville de la visite d'État de nos souverains au Portugal. Récit d'une journée passée entre art contemporain, un repas sous les dorures et une promenade le long du Douro.