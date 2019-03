Visite d'Etat en Corée du Sud: le Roi et la Reine s'imprègnent des us et coutumes du pays

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité lundi après-midi (heure locale) le musée du meuble de Séoul. Les Souverains ont notamment pris la pose devant une maison traditionnelle coréenne et dégusté un thé selon le rituel appliqué dans le pays du matin calme.

Au 1er jour officiel de la visite d'Etat en Corée du Sud, le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis au "Korean Furniture Museum". Accompagnés par le ministre fédéral de l'Intérieur Pieter de Crem et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, le Roi et la Reine se sont entretenus avec le directeur général du musée, Joshua Jung Sun Park, ainsi qu'avec son propriétaire, Chyung Mi-Sook. Le couple royal s'est baladé dans les jardins de la propriété et a découvert les hanoks, ces maisons traditionnelles coréennes. Le cadre enchanteur des lieux a permis de belles prises de vue. Les Souverains sont ensuite entrés dans le musée à proprement parler où ils ont visité une exposition temporaire. Ils ont par ailleurs été invités à retirer leurs chaussures avant de visiter la "Noble's House". Enfin, le Roi et la Reine ont siroté un thé comme le veut la tradition sud-coréenne. Une telle visite devait permettre aux Souverains de se faire une idée du patrimoine historique et culturel de la Corée du Sud. Le "Korean Furniture Museum" abrite plus de 2.500 pièces de mobilier en bois traditionnel. Ouvert officieusement en 2008 après 14 ans de construction, l'établissement a été conçu par Chyung Mi-Sook, son propriétaire et directeur. Collectionneur assidu, il a personnellement rassemblé, au cours des cinq dernières décennies, les centaines de meubles du musée qui appartenaient à la dynastie Joseon, une dynastie de rois coréens qui occupa le trône de 1392 à 1910.