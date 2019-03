actualité

Visite d'Etat en Corée du Sud - Des artistes bruxellois exposent leur vision de la ville de demain à Séoul

(Belga) Le musée SongEun ArtSpace à Séoul accueille, jusqu'au 8 juin 2019, une exposition qui invite les visiteurs à s'interroger, au travers du travail d'artistes bruxellois et séoulites, sur ce qu'est une ville intelligente attractive à une époque d'effervescence technologique. La manifestation, intitulée "Brussels in SongEun: Imagining Cities Beyond Technology 2.0" a été inaugurée lundi soir par les ministres-présidents bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudi Vervoort et Rudy Demotte, en marge de la visite d'Etat du roi Philippe et de la reine Mathilde en Corée du Sud.