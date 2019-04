Visas humanitaires : "un petit mail de trois phrases d'un conseiller de l'ambassade" des Etats-Unis

La demande américaine d'explications sur les visas humanitaires que l'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) a octroyés via des intermédiaires à 1.502 ressortissants syriens a été formulée dans un court e-mail par un conseiller à l'ambassade des Etats-Unis, et non dans une lettre officielle de l'administration Trump, indique jeudi Het Laatste Nieuws.

Theo Francken