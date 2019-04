Visas humanitaires: "Nous allons expliquer aux Américains que cette pratique a cessé"

La ministre en charge de l'Asile et de la Migration, Maggie De Block (Open Vld), confirme que l'ambassade américaine a demandé dans un courrier des explications sur les visas humanitaires que l'ex-secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) a octroyés via des intermédiaires à 1.502 ressortissants syriens. "Nous allons expliquer aux Américains que cette pratique a cessé depuis que j'ai repris le département", réagit samedi Mme De Block.

Maggie De Block