Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, a justifié mardi devant la commission de l'Intérieur de la Chambre sa décision de signaler au parquet fédéral les rumeurs visant l'époux d'une députée N-VA à propos de l'octroi de visas humanitaires à des réfugiés iraniens. Il ne pouvait pas faire autrement, a-t-il assuré.

Le 15 février, la Sûreté de l'Etat a envoyé une note à M. Mahdi ainsi qu'au ministre de la Justice, au directeur général de l'Office des étrangers et au directeur général des affaires consulaires des Affaires étrangères à propos de rumeurs visant Saeed Bashirtash, refugié iranien, opposant au régime de Téhéran, et son épouse, la députée Darya Safai (N-VA). L'homme est intervenu comme personne de contact dans les dossiers de 14 de ses compatriotes introduits en septembre et qui ont fait l'objet d'une décision positive. Il s'agit d'opposants au régime et de journalistes se trouvant en Turquie. Le nom de M. Bashirtash est également mentionné dans des dossiers qui remontent au mois de janvier et dont le secrétaire d'Etat a ordonné la suspension en attendant plus de clarté.

"Agir comme personne de contact n'est pas un délit", a souligné M. Mahdi.

Si le secrétaire d'Etat a pris la décision de transmettre certaines informations au parquet le 16 février, c'est parce que les rumeurs dont faisait état le service de renseignement évoquaient des abus et des demandes d'argent.

"Sur base des informations dont je dispose, je ne peux pas faire autrement", a-t-il ajouté.

Le premier rapport de la Sûreté de l'Etat est classifié. M. Mahdi en demandera un deuxième non classifié qu'il transmet le 22 février au parquet.

M. Bashirtash a démenti lundi toute tentative de fraude de sa part et invoqué le caractère strictement humanitaire de son intervention. Le secrétaire d'Etat s'est gardé de tout jugement. "Ne faites pas de procès d'intention dans ce dossier. Laissez la justice faire son travail", a-t-il dit aux députés Hervé Rigot (PS), Ben Segers (sp.a), Simon Moutquin (Ecolo-Groen), Greet Daems (PTB) et Peter De Roover (N-VA) qui l'interrogeaient.

Le chef de groupe des nationalistes a accusé M. Mahdi d'avoir manqué à son devoir de discrétion dans une affaire qu'il pense alimentée par les services iraniens.

