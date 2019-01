Visa humanitaire contre de l'argent: Francken aurait-il fait confiance à la mauvaise personne ?

Melikan Kucam, conseiller communal de la N-VA à Malines et président de la maison des Assyriens flamands, a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour trafic d'êtres humains, organisation criminelle, corruption passive et extorsion. L'homme, âgé de 44 ans, aurait reçu d'importantes sommes d'argent pour permettre à des habitants de zones de conflit en Syrie, en Irak ainsi que dans des pays frontaliers de voyager en Belgique avec un visa humanitaire. Melikan Kucam s'était fait connaître parmi les chrétiens d'Orient et aurait reçu de 2.000 à 10.000 euros en échange de visas humanitaires, alors que le coût administratif de ce document s'élève à 350 euros. On estime que "des dizaines, peut-être même des centaines" de personnes ont pu se rendre en Belgique grâce à un visa humanitaire délivré via Melikan Kucam.

