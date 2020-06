Ces dernières 24 heures, 25 nouvelles hospitalisations liées aux coronavirus ont été enregistrées en Belgique, ainsi que 19 décès, selon les chiffres publiés par le Centre de crise et le SPF Santé publique.

136 nouveaux cas sont rapportés: 80 patients en Flandre, 30 en Wallonie et 26 à Bruxelles. 24 de ces cas ont été recensés en maisons de repos.

Parmi les 19 décès, 14 ont eu lieu en hôpital (4.574 au total) et cinq en maisons de repos (4.801 au total). Treize de ces décès concernent la Flandre, deux la Wallonie et quatre Bruxelles.

Vingt-cinq personnes ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures et 32 ont pu rentrer chez elles. Depuis le 15 mars, 15.919 personnes sont sorties de l'hôpital.

807 lits occupés dans les hôpitaux par des patients Covid

Actuellement, 163 patients se trouvent en soins intensifs (-5), dont 83 nécessitent une assistance respiratoire, pour un total de 807 lits occupés dans les hôpitaux par des patients Covid-19 (-14).

Au total, 9.486 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie de Covid-19 et 58.517 cas ont été confirmés: 32.898 (56%) en Flandre, 18.620 (32%) en Wallonie, et 5.947 (10%) à Bruxelles

