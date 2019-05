Vient-on de sonner le glas d'une génération politique en Flandre ?

Certains de ceux qui étaient encore hier au pouvoir n'ont pu éviter la chute. Au point que, pour quelques ténors flamands, on n'est pas très loin de l'humiliation. Le Standaard se demande même si on n'assiste pas à la fin de toute une génération d'hommes et de femmes politiques.

© Belga