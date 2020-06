Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, a insisté dimanche sur le respect des règles en vigueur pour lutter contre l'épidémie de covid-19 à la suite des rassemblements nocturnes constatés à Ixelles et à Anderlecht.

"L'assouplissement ne doit absolument pas conduire à la négligence. J'appelle à la responsabilité civique. Nous devons tous continuer à suivre les mesures définies. Les rassemblements de plus de 10 personnes où la distanciation physique de sécurité n'est pas possible doivent être évités à tout moment", a-t-il déclaré.

Le ministre-président s'est concerté dimanche avec la Première ministre, Sophie Wilmès, et le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, qui a lui aussi lancé un appel au respect des règles et au civisme.

Le problème de ces rassemblements sera évoqué lors du prochain Conseil national de sécurité, attendu pour mercredi.

