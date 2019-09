Wavre doit se renouveler pour rester attractive face à ses voisines. Ses enjeux sont concentrés dans le centre, où il faut non seulement revoir la mobilité mais aussi réinjecter des habitants et des activités. La ville a lancé une série d'études dont elle s'inspirera pour réaliser ses projets. Dans quels délais ?

Wavre est à un tournant en matière d'aménagement du territoire. Jusqu'ici, la ville ne disposait d'aucun plan directeur concernant son développement. Ce manque de vision globale se fait notamment ressentir dans le centre, qui reste fort marqué par la circulation automobile et accueille une faible densité de population. La cité du Maca a décidé de prendre ses problèmes à bras-le-corps ces dernières années en lançant une série d'études comme un plan communal de mobilité, un schéma de développement commercial ou encore un plan-qualité du pôle touristique. " Toutes ces études ont pris du temps mais on peut dire aujourd'hui que nous disposons d'une importante quantité de données dont pourra utilement s'inspirer l'auteur de projet du Schéma de développement communal que nous venons de désigner ", souligne Françoise Pigeolet, bourgmestre de Wavre. " Ce document sera notre outil opérationnel et stratégique pour les années à venir. "

