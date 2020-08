C'est ce que suggère Egbert Lachaert, président de l'Open VLD, si l'impasse actuelle se poursuit. Il y a presqu'une majorité pour le décider, estime un politologue, démenti par le MR.

C'est évidemment un moyen de pression commode dans un moment de crise. Egbert Lachaert, président des libéraux flamands, a laissé entendre que des élections anticipées s'imposeraient si aucune solution n'est trouvée à l'impasse fédérale d'ici le 17 septembre. Cette date butoir est celle à laquelle le gouvernement Wilmès devrait se présenter à la Chambre pour un nouveau vote de confiance - et il ne devrait plus avoir de majorité pour le soutenir.

Le président libéral flamand évoque toutefois une date en... 2021 pour un nouveau vote. La cause? L'épidémie de coronavirus, qui ne permettrait pas un scrutin dans des conditions sanitaires suffisantes.

Ce n'est pas le premier parti à s'exprimer en faveur d'élections anticipées. "Il y a déjà 68 sièges pour de nouvelles élections si une nouvelle majorité ne peut pas être formée d'ici le 17 septembre", souligne le politologue gantois Nicolas Bouteca. Il en manque huit." Sa comptabilité recense les partis suivants: Open VLD, MR, CD&V, PTB et Vlaams Belang. Le président du PS avait évoqué aussi le possibilité d'élections à l'automne en cas de blocage perpétuel.

Le MR affirmait, lui, mi-juillet qu'il ne voterait pas un retour aux urnes. Georges-Louis Bouchez, président du MR, a d'ailleurs reprécisé lundi que son parti ne réclamait pas de nouvelles élections et que le calcul du politologue était donc "inexact". "Contrairement à ce qu'indique certains journaux flamands, à aucun moment le MR ne réclame des élections, a tweeté Georges-Louis Bouchez. Nous travaillons à chercher une majorité parlementaire. Le reste n'est que bruit inutile et vilénies. Ensemble pour une Belgique forte!"

Er zijn al 68 zetels (Open VLD, MR, CD&V, PTB, VB) voor nieuwe verkiezingen als er tegen 17 september geen nieuwe meerderheid kan gevormd worden. Nog 8 te gaan. — Nicolas Bouteca (@NicolasBouteca) August 17, 2020

