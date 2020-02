La Belgique restera en alerte jaune jusqu'à lundi soir 23h00 en raison des vents forts causés par la tempête Ciara, annonce l'IRM qui prévoit des rafales pouvant aller jusqu'à 90 ou 100 km/h.

Pour ce qui est de la pluie, les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg seront encore en alerte jaune jusqu'en soirée (20h00) également puisque l'IRM s'attend à la chute de 25 à localement 40 l/m² de précipitations en 24 heures de temps au sud du sillon Sambre et Meuse. On s'attend aussi à de fortes marées au littoral: alerte jaune maintenue jusqu'à 20h00.

