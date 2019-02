Vélo électrique: les femmes plus rapides et téméraires que les hommes

Selon une information du quotidien Het Laatste Nieuws, l'Institut belge pour la sécurité routière Vias et le SPF Mobilité ont demandé à plus de dix mille Belges de noter tous leurs déplacements. Les données révèlent que parmi les cyclistes adeptes du vélo classique, les femmes sont plus prudentes et roulent plus lentement. Elles font une moyenne de 14 km à l'heure alors que les hommes atteignent les 17 km à l'heure.

