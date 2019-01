Véhicules incendiés, mobilier urbain saccagé, pharmacie pillée: le bilan de la nuit du Nouvel an à Bruxelles

La police a été mobilisée, dans la nuit du réveillon du Nouvel an, pour 741 interventions, contre 300 à 400 lors d'une nuit normale, sur le territoire de la zone de Bruxelles-Ixelles (Bruxelles, Laeken, Haren, Neder-over-Heembeek et Ixelles), a indiqué mardi matin Olivier Slosse, porte-parole de la police locale. Les agents des forces de l'ordre ont procédé à 26 arrestations administratives et 11 arrestations judiciaires.

Olivier Slosse estime la situation comparable à l'année passée étant donné que la police avait alors comptabilisé 23 arrestations administratives et 14 judiciaires. Au total, sept véhicules ont été incendiés sur le territoire de la zone, à savoir un scooter rue de la Crèche à Ixelles, un camion rue Masui et cinq voitures sur l'avenue de la Couronne, sur la chaussée d'Anvers, rue Blaes, quai du Commerce et rue de Soignies.

Un grand nombre d'interventions concernaient des jets de pétards et des feux d'artifice. L'usage horizontal de ces derniers en direction de maisons, voitures, personnes et agents de police a causé des troubles et des dégradations.

Des poubelles, des containers et des palettes ont également été incendiés. La police n'a pas eu connaissance de blessés graves parmi le public. Aucun blessé n'a été signalé parmi le personnel des services de secours.

Aucune des interventions du Siamu (Service d'incendie et d'aide médicale urgente) n'a été empêchée sur le territoire de la zone. Autour du feu d'artifices organisé devant 50.000 personnes à l'Atomium, 14 personnes ont dû être transportées à l'hôpital et 20 ont reçu des soins sur place dans les postes de secours. La police estime, au final, que 5.000 personnes ont fêté le Nouvel an sur la Grand-place. La première estimation durant la soirée faisait état de 4.000 personnes. Il n'y a pas eu d'incident.

Quatre véhicules dégradés sur la zone de Bruxelles-Nord

Quatre véhicules ont été dégradés sur le territoire de la zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) dans la nuit du Nouvel an, a indiqué mardi matin un porte-parole de cette zone de police. Il y a eu des arrestations, mais elles n'ont pas encore été comptabilisées.

Quelques poubelles ont été incendiées à Evere. Sur l'ensemble du territoire de la zone de police, un scooter a été mis en feu, une voiture a été retournée sur le toit, une autre sur le flanc et une troisième a été brûlée. Des jets de panneaux de signalisation sur la voie publique ont également été signalés. Le porte-parole de la zone estime que la situation a été plus calme que l'année passée et attribue cette diminution des incidents au bon déploiement du dispositif policier, pensé en conséquence.

Des jeunes ont caillassé des policiers et pompiers à Molenbeek

La police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg) a procédé, dans la nuit de lundi à mardi, à une vingtaine d'arrestations administratives, dont tout du moins deux sont déjà devenues judiciaires, a indiqué mardi matin Caroline Vervaet, porte-parole de la police locale. L'identification des personnes impliquées dans les dégradations et violences, qui donnera lieu à des arrestations judiciaires, se poursuit. Au total, sept voitures privées ont été incendiées.

Sur la place devant la station de métro Etangs noirs, des jeunes du quartier ont mis le feu à des déchets qui traînaient sur la voie publique ainsi qu'à un véhicule. Les vitres de trois commerces ont été endommagées. Des jeunes sont entrés dans une pharmacie, qui a été vandalisée. Des jets de cailloux ont ciblé des pompiers et des policiers. Au total, quatre véhicules de police et deux autopompes ont été endommagés par des caillassages et quatre policiers ont été légèrement blessés. Seul l'un d'entre eux a fait valoir le besoin de voir son médecin traitant ce mardi.

Par la suite, trois voitures ont été incendiées dans la rue Ribaucourt. Le feu est parti dans une camionnette, garée à proximité des deux autres voitures. Les façades de deux immeubles inhabités ont également été endommagées. Un expert incendie est descendu rue de Ribaucourt, à la demande du parquet, a précisé Gilles Dejemeppe, porte-parole du parquet de Bruxelles. Il ajoute que l'intention criminelle n'est pas forcément à l'oeuvre dans l'éventualité de jets de pétards.

Une quarantaine d'arrestations administratives à Anderlecht

La police a procédé, dans la nuit de lundi à mardi, à une quarantaine d'arrestations administratives pour des personnes qui troublaient l'ordre public, a indiqué mardi matin Kathleen Calie, la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest).

Les arrestations ont principalement eu lieu sur la commune d'Anderlecht. Kathleen Calie précise que les festivités se sont déroulées dans le calme à Forest comme à Saint-Gilles. Des poubelles et des palettes en bois ont également été brûlées et deux véhicules ont été incendiés. Les policiers ont terminé leurs interventions en lien avec le réveillon vers 4H00 du matin.

Les pompiers ont géré de nombreux incidents sur la voie publique

Les pompiers, de leur côté, sont intervenus 83 fois à l'occasion du Nouvel an dans la nuit de lundi à mardi, entre 20H00 et 07H00, à Bruxelles, a indiqué mardi matin Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il précise que 66 sorties concernaient des feux sur la voie publique.

En comparaison, les pompiers comptabilisent en moyenne une vingtaine d'interventions pour une nuit normale durant le week-end. Les feux sur la voie publique visaient des poubelles, des détritus mais aussi des voitures.

Sur la rue des Etangs noirs à Molenbeek-Saint-Jean, des jeunes en groupe qui manipulaient des pétards ont incendié des poubelles, mais aussi un sapin de Noël, selon Eric Labourdette, représentant SLFP.

Leur sécurité n'étant alors pas assurée par la police, des pompiers mobilisés ont pris la décision de ne pas s'arrêter. En remontant la chaussée de Gand, plusieurs projectiles ont été lancés en direction l'autopompe. La seconde autopompe envoyée sur les lieux a été caillassée par ces "fêtards", ajoute Walter Derieuw.

Les rétroviseurs et le pare-brise ont volé en éclats. Aucun pompier n'a été blessé, mais ils ont été pris en charge par le Siamu (Service d'incendie et d'aide médicale urgente). La direction du service déplore cet incident et demande à ce que les auteurs des faits soient identifiés afin de les poursuivre.

Dans le quartier, une pharmacie a été pillée, des abribus saccagés et de l'éclairage urbain détruit. Les pompiers ont par ailleurs assuré 248 sorties en ambulances, contre une centaine en temps normal. Parmi celles-ci, 95 concernaient des malades et blessés en des lieux publics. Walter Derieuw relève que trois équipes de pompiers ont été victimes d'agressions verbales et physiques, liées notamment à des jets de feux d'artifice et de pierres. Ils ont dû quitter les lieux d'intervention pour attendre la sécurisation par les services d'ordre. Des plaintes concernant ces faits seront également déposées afin de poursuivre les auteurs des faits.

Un jeune homme poignardé lors d'une bagarre à Schaerbeek a succombé à ses blessures

Par ailleurs, Une personne est décédée après avoir reçu deux coups de couteau au milieu d'une bagarre qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, place Liedts à Schaerbeek, a indiqué mardi matin Gilles Dejemeppe, porte-parole du parquet de Bruxelles.

La bagarre a éclaté vers 3H00 du matin entre deux groupes de personnes. La victime a reçu deux coups de couteau, dont un s'est avéré mortel. Elle a été transportée à l'hôpital. Elle est décédée dans l'établissement de soins vers 4H00 du matin. La victime est un jeune homme. Ce dernier n'a pas encore été identifié. Une autopsie a été demandée. Elle aura lieu mercredi.

Le parquet de Bruxelles a requis un juge d'instruction sous le chef de meurtre. Le procureur et la police judiciaire fédérale sont descendus sur les lieux. Aucun suspect n'a pour l'instant pu être interpellé. L'enquête va être poursuivie par la police locale étant donné que les auteurs pourraient être des personnes qui fréquentent le quartier régulièrement. "C'est probablement lié à une problématique locale, non identifiée à ce stade", explique Gilles Dejemeppe. "Cette bagarre peut être liée à des gens du quartier qui faisaient la fête place Liedts, mais ça peut être aussi une affaire de stupéfiants, un problème d'alcool... A ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée".