Unia formule 61 propositions contre les inégalités

(Belga) Unia, le centre interfédéral pour l'égalité des chances, a rédigé un mémorandum à l'adresse des gouvernements qui s'installeront à l'issue des élections du 26 mai prochain afin qu'ils "en fassent plus pour l'égalité". Le centre plaide, par exemple, en faveur "d'une meilleure accessibilité, pour plus de logements publics et pour une police partenaire dans l'application des législations anti-discrimination", explique Unia lundi dans un communiqué.