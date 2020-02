Le Comité des Arméniens de Belgique a inauguré la formule d'un gala annuel pour faire passer des messages politiques et resserrer les liens au dedans et en-dehors de la communauté.

Le 19 février , son président, Nicolas Tavitian, a rendu hommage à un très grand ami et soutien d'une cause qu'il estime " juste ", l'arménologue Bernard Coulie (UCLouvain), ainsi qu'à l'infirmière Hasmik Kouyoumdjian ( photo), l'ange gardien des nouveaux immigrés arméniens. Les discours convergeaient vers un but : obtenir la pénalisation de la négation du génocide arménien qui a fait plus d'un million de morts et dont les travaux les plus récents confirment le caractère prémédité. Or, la loi du 25 avril 2019 sur le négationnisme ne porte que sur les génocides qui ont été reconnus par une juridiction internationale. Le Comité des Arméniens a mandaté l'avocat Emmanuel van Nuffel pour introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. Unia vient de s'y joindre, après avoir constaté que, depuis 2001, la moitié des signalements pour négationnisme, hors Shoah, concernait ce drame.