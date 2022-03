Une voiture a foncé dans la foule qui s'était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles, dimanche vers 5h00 lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies (La Louvière, Hainaut). Le bilan s'alourdit à 6 décès, 10 blessés graves et 27 blessés légèrs. Le Roi Philippe et Alexander De Croo se rendront sur place ce dimanche à 16h.

"Une voiture qui roulait à vive allure a foncé dans la foule qui s'était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles. Le conducteur a ensuite poursuivi sa route, mais nous l'avons intercepté", a indiqué le bourgmestre.

Les instances communales ont précisé qu'un véhicule a percuté un "ramassage" de la société des gilles "Les Boute-en-Train". Le groupe, qui se composait d'une centaine de personnes, venait de quitter la salle Omnisports pour remonter, via la rue des Canadiens, vers le centre du village.

Deux personnes toutes deux originaires de La Louvière, occupaient la voiture interpellée.

La juge d'instruction est descendue sur les lieux en tout début de matinée. Le parquet de Mons ne souhaite pas communiquer sur le dossier, dans l'immédiat, mais il s'exprimera plus tard dans la journée, a-t-il indiqué.

Le Roi Philippe et Alexander De Croo se rendront sur place ce dimanche à 16h, pour se recueillir avec les familles des victimes et saluer l'effort des services de secours, annonce le cabinet du Premier ministre. Ils seront accompagnés de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et du ministre-président wallon Elio Di Rupo.

La Ville de La Louvière a déclenché le Plan d'urgence communal (PUIC). "Nous avons mis la salle de sport communale à disposition des familles et le service d'assistance aux victimes a également été activé", précise Jacques Gobert.

Le bourgmestre de La Louvière invite les sociétés folkloriques à arrêter le carnaval. "Les moments officiels, notamment la remise des médailles et les feux d'artifice, prévus ce dimanche sont, d'ores et déjà annulés".

Les réactions des politiques

Ce drame a aussi suscité une vive émotion dans le monde politique. Ceux-ci ont exprimé leur soutien sur Twitter.

Horrible nouvelle depuis Strépy-Bracquegnies. Une communauté qui se rassemblait pour faire la fête a été frappée en plein coeur.



Mes pensées vont aux victimes et leurs proches. Tout mon soutien va aussi aux services d'urgence pour leur aide et l'assistance apportées. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) March 20, 2022

"Horrible nouvelle depuis Strépy-Bracquegnies. Une communauté qui se rassemblait pour faire la fête a été frappée en plein coeur", réagit le Premier ministre Alexander De Croo. "Mes pensées vont aux victimes et leurs proches. Tout mon soutien va aussi aux services d'urgence pour leur aide et l'assistance apportées."

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a exprimé dimanche matin toute sa sympathie et son soutien aux familles des victimes.

"Effroi et tristesse à l'annonce du drame qui s'est déroulé au carnaval de Strépy-Bracquegnies. En pensée avec les familles et les proches des victimes", ajoute la vice-Première MR Sophie Wilmès.

"Un moment festif qui tourne au cauchemar au carnaval de Strépy. Toutes mes condoléances vont aux familles des victimes. Nous sommes tous avec eux", déclare le vice-Premier PS Pierre-Yves Dermagne.

"En pensées solidaires et émues ce matin avec les familles, amies et amis des victimes du drame horrible de Strépy-Bracquegnies", écrit le vice-Premier Ecolo Georges Gilkinet.

"C'est le coeur très lourd que je découvre les nouvelles de Strepy Bracquegnies ce matin", ajoute le ministre-président wallon Elio Di Rupo, originaire de la région du Centre.

"Mes pensées les plus émues vont aux personnes décédées, aux familles touchées et aux blessés. Cette journée devait être un moment de retrouvaille et de fête après tant de mois difficiles."

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder : "J'adresse toutes mes pensées et mon soutien à toutes les personnes touchées par ce drame."

"Terrible drame à Strépy. Nos premières pensées vont vers les familles et les amis des victimes ainsi que les blessés", a tweeté le président du MR Georges-Louis Bouchez.

"Un drame horrible qui nous touche tous", estime le président des Engagés (ex-cdH) Maxime Prévot. "Toute ma solidarité au bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert", ajoute-t-il.

Selon le président de DéFI François De Smet, il est "trop tôt pour comprendre la nature du drame survenu ce matin à Strépy, si ce n'est un bilan humain terrible... Nos pensées avec les victimes et leurs proches."

La ville de La Louvière avait officiellement lancé sa période de carnaval au début du mois de mars après le passage en code jaune du baromètre sanitaire. Les festivités carnavalesques n'avaient pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire.

Le carnaval de Strépy-Bracquegnies devait commencer le 20 mars et se poursuivre les 21 et 22 mars. Dimanche, tôt dans la matinée, on procédait au traditionnel "ramassage" des gilles au cours duquel les différentes sociétés se forment au fil du passage des participants de maison en maison dans une ambiance traditionnellement chaleureuse qui a tourné au drame, dimanche matin, à Strépy.

