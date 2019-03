Une semaine de vacances qui s'annonce pluvieuse et venteuse

Le temps sera pluvieux ce dimanche matin avant de devenir plus sec dans l'après-midi. Les maxima se situeront entre 9 et 13 degrés sous un vent modéré à assez fort de secteur sud­ ouest, et parfois fort à la mer avec des rafales de 50 à 65 km/h, selon les prévisions de l'IRM.