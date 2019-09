En Wallonie, des parents ont lancé une pétition. Ils estiment que les familles qui seront à cheval entre les deux systèmes de paiement des allocations familiales, suite à la régionalisation de cette matière, seront les grands perdants de la réforme.

Suite à la 6ème réforme de l'Etat belge, le système des allocations familiales a été régionalisé et réformé en 2018. Le nouveau système d'allocations familiales a déjà fait couler pas mal d'encre et les nouveaux montants arrêtés sont encore source de débats et de polémiques à quelques mois de sa mise en application, le 1er janvier 2020.

...