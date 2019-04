Le corps d'une personne a été retrouvé dimanche soir dans un bâtiment incendié rue de l'Escadron, dans la commune bruxelloise d'Etterbeek. Les autres habitants de l'immeuble ont pu être évacués, a indiqué lundi matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Un personne est décédée dans un incendie dimanche soir à Etterbeek

"Les pompiers sont intervenus dimanche à 22h27 pour un incendie qui s'est déclaré dans un appartement, au 5e étage d'un bâtiment de six étages situé rue de l'Escadron à Etterbeek. Un fort dégagement de fumée a été constaté et, vu la présence d'une porte blindée, le feu a été attaqué via l'échelle aérienne par les fenêtres", a expliqué Walter Derieuw. "Une fois la porte forcée, l'incendie a été rapidement maîtrisé. Mais la progression s'est avérée difficile car tout l'appartement était rempli d'objets de toutes sortes. Malheureusement, les pompiers ont découvert la dépouille d'une victime carbonisée. Le corps a été laissé sur place pour l'enquête des autorités judiciaires. Par ailleurs, une auto-pompe est restée sur place jusqu'à 04h45 pour combattre une reprise éventuelle du feu", a poursuivi le porte-parole. Les autres habitants de l'immeuble avaient, eux, pu quitter l'immeuble avant l'arrivée des pompiers. L'appartement sinistré est inhabitable, ainsi que ceux des 3e et 4e étages suite à des dégâts des eaux. Les locataires concernés seront relogés par les services communaux et la police. La cause de l'incendie est pour l'instant inconnue.